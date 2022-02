UP Election 2022: उत्तर प्रदेश में बुधवार को चौथे चरण (UP Assembly Election 2022) का मतदान का अंत हुआ. इस दौरान कुल 59 सीटों पर वोट डाले गए. यूपी में 5वें चरण की वोटिंग 27 फरवरी से प्रारंभ होने वाली है. इस दौरान कुल 60 सीटों के लिए मतदान का आयोजन किया जाएगा. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेठी और प्रयागराज की यात्रा करने वाले हैं. यहां प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे. इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह बहराइच और बस्ती में चुनाव प्रचार करेंगे.Also Read - UP Election 2022: पीएम मोदी गुरुवार को यूपी के अमेठी और प्रयागराज जिले में चुनावी जन सभाओं को संबोधित करेंगे

यात्रा का कार्यक्रम

जानकारी के मुताबिक, पीएम मोदी गुरुवार को पहले अमेठी, सुल्तानपुर की 9 और रायबरेली जिले की सलोन विधानसभा की संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे. इसके बाद पीएम मोदी प्रयागराज के फाफामऊ में दोपहर 12:30 बजे रैली को संबोधित करेंगे. पीएम मोदी फाफामऊ में प्रयागराज और प्रतापगढ़ की कुल 19 विधानसभा सीटों की विशाल संयुक्त रैली को बीजेपी के उम्‍मीदवारों के पक्ष में संबोधित करेंगे. बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक, पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी की दोनों रैलियों के लिए बड़ी तैयारियां की गईं हैं ताकि ज्‍यादा से ज्‍यादा आम लोग और समर्थक चुनावी सभा में शामिल हो सकें.

प्रधानमंत्री के संबोधन को सभी सोशल मीडिया मंचों पर प्रसारित करने के इंतजाम किए गए हैं. प्रदेश महामंत्री और रैली प्रभारी श्री अनूप गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेठी जिले की गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र के कौहार में होने वाली रैली में अमेठी के तिलोई, गौरीगंज, जगदीशपुर और अमेठी, सुल्तानपुर की इसौली, सुल्तानपुर, सदर, लंभुआ, कादीपुर और रायबरेली जिले की सलोन विधानसभा क्षेत्र के लोग रैली में शामिल होंगे.