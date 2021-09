UP Assembly Election 2022: उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव (UP Vidhansabha Chunav) से पहले प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली में सक्रिय हैं. प्रियंका गाँधी आज अमेठी के तिलोई के डोडरपुर गांव पहुँचीं. इस गाँव में दीवार गिरने से तीन बच्चों की मौत हो गई थी. प्रियंका गाँव में पहुँच पीड़ित परिजनों से मिलीं और सांत्वना दी. प्रमुख निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी ने रविवार को कांग्रेस पदाधिकारियों से मुलाकात की और चुनावी तैयारियों पर चर्चा की. उन्होंने रविवार को जिला कांग्रेस समितियों, प्रखंड अध्यक्षों, न्याय पंचायत अध्यक्षों और नगर कांग्रेस की बैठकें कीं.Also Read - UP Assembly Election 2022: शिवसेना यूपी और गोवा में सभी सीटों पर लड़ेगी चुनाव, कहा- BJP को सबक सिखाएंगे

बता दें कि कांग्रेस को पारंपरिक नेहरू-गांधी गढ़ अमेठी और रायबरेली में कई विद्रोहों का सामना करना पड़ा. दो कांग्रेस विधायकों, रायबरेली शहर से अदिति सिंह और हरचंदपुर से राकेश सिंह ने पार्टी के खिलाफ विद्रोह कर दिया और उनकी वफादारी अब भाजपा के साथ है. कांग्रेस 2019 में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से अमेठी का गृह मैदान हार गई थी और अदिति सिंह के बगावत के बाद दोनों लोकसभा सीटों से पार्टी का कोई विधायक नहीं है. Also Read - UP Elections News: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने दावेदारों से मांगे आवेदन, जानिए क्या है आखिरी तारीख

कांग्रेस पार्टी के पुराने गौरव को वापस लाने के लिए अमेठी और रायबरेली दोनों से अच्छे उम्मीदवारों की तलाश में है. भाजपा के सत्ता में आने के बाद से इस क्षेत्र में लोकप्रियता में गिरावट आई है. पार्टी के एक नेता ने नाम जाहिर न करने का अनुरोध करते हुए कहा, “कांग्रेस को आम चुनावों के लिए धारणाओं को उच्च रखने के लिए अमेठी, और रायबरेली में अधिकांश सीटें जीतने की जरूरत है.” Also Read - UP Assembly Election 2022: यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सपा को झटका, रितु सिंह ने थामा कांग्रेस का दामन

रायबरेली और अमेठी निर्वाचन क्षेत्रों की देखभाल करीबी सहयोगी के.एल. शर्मा और वह दिन-प्रतिदिन के मामलों में शामिल थे. हालांकि, राहुल गांधी ने चंद्रकांत को पिछले लोकसभा चुनाव में अमेठी की देखभाल के लिए भेजा था, लेकिन वह निर्वाचन क्षेत्र का प्रबंधन नहीं कर सके और राहुल गांधी चुनाव हार गए. हालांकि, शर्मा रायबरेली में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने में सफल रहे.

इस बीच राहुल गांधी ने केवल दो बार निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया और सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए प्रियंका गांधी घरेलू मैदान की देखभाल कर रही हैं, लेकिन कोई महत्वपूर्ण लाभ नहीं देखा गया है और विधानसभा चुनाव गांधी परिवार के लिए एक चुनौती होगी.

अब पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ‘हम वचन निभाएंगे’ टैगलाइन के साथ ‘प्रतिज्ञा यात्रा’ निकालने का फैसला किया है. प्रियंका गांधी, जो दो दिवसीय यात्रा पर लखनऊ में हैं, उन्होंने कहा था कि यात्रा 12,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और सभी प्रमुख गांवों और कस्बों से होकर गुजरेगी. प्रियंका ने यूपीसीसी की सलाहकार और राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी यात्रा के दौरान नराज्यभर में कार्यकर्ताओं को जुटाएगी और लोगों के साथ संपर्क भी स्थापित करेगी.