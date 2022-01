UP Assembly Election 2022: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा और उससे पहले राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है. विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच जारी घमासान के बीच सीएम फेस को लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. वहीं, कांग्रेस मे सीएम पद का चेहरा कौन होगा. इस कयासबाजी पर प्रियंका गाधी ने खुद विराम लगा दिया है और कहा है कि सीेम पद का चेहरा कोई और दिखता है क्या. पार्टी का मेनिफेस्टो जारी करने के बाद प्रियंका प्रेस कांफ्रेंस में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रही थीं.Also Read - UP Assembly Election 2022: राहुल-प्रियंका ने जारी किया कांग्रेस का घोषणापत्र, सरकारी नौकरियों की गारंटी, करेंगे बंपर शिक्षक भर्ती, जानिए

#WATCH Do you see anyone else's face from the Congress Party in Uttar Pradesh? You can see my face everywhere: Congress leader Priyanka Gandhi Vadra on being asked about the chief ministerial face of Congress in the upcoming UP Assembly elections pic.twitter.com/NOt1uZKBU6

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 21, 2022