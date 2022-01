UP Assembly Election 2022: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही जोड़-तोड़ की गहमागहमी तेज हो गई है. इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान आया है. उन्होंने कहा है कि शिवसेना यूपी में किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी. राउत ने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ हमारे वैचारिक मतभेद हैं लेकिन हम राज्य में अब बदलाव चाहते हैं. हम यूपी में लंबे समय से काम कर रहे हैं लेकिन चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि हम पहले बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे.Also Read - UP Assembly Election 2022: भाजपा की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर आज भी मंथन जारी, एक और विधायक ने छोड़ा साथ, LIVE Updates

इससे पहले बुधवार को शिवसेना सांसद संजय राउत ने यूपी सरकार में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और भाजपा के कुछ और विधायकों के इस्तीफे को लेकर बयान दिया था. उन्होंने दावा किया कि यह तो सिर्फ शुरुआत है और उत्तर प्रदेश में राजनीतिक बदलाव अब तय है और राज्य के एक मंत्री तथा कुछ अन्य बीजेपी विधायकों के हाल में पार्टी छोड़ने से इसकी शुरुआत हो गई है.

Shiv Sena will not be part of any alliance in UP. We have ideological differences with Samajwadi Party but we want a change in the state. We have been working for a long time in UP but didn’t contest elections because we didn’t want to hurt BJP: Shiv Sena MP Sanjay Raut https://t.co/auSGkFaAwv pic.twitter.com/tdhoLW5qhJ

