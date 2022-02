UP Assembly Election 2022: सीतापुर उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 146 नंबर की सीट है. यह विधानसभा सीट सीतापुर जिले औ सीतापुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है. जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं. इस विधानसभा सीट पर पहली बार साल 1952 में चुनाव हुए थे. सीतापुर लोकसभा क्षेत्र से साल 2019 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के राजेश वर्मा चुनाव जीते थे. सीतापुर विधानसभा सीट पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में बुधवार 23 फरवरी को चुनाव हो रहे हैं. पिछले करीब 50 वर्षों से यहां कांग्रेस को सफलता हाथ नहीं लगी, जबकि इस दौरान 11 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं.Also Read - Reena Dwivedi New Look: पीली साड़ी वाली महिला पोलिंग अफसर का बदल गया अंदाज, वेस्टर्न ड्रेस में नजर आईं रीना द्विवेदी, देखें तस्वीरें...

इस बार का क्या है हाल

विधानसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी ने अपने पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल को यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है. राधेश्याम यहां से समाजवादी पार्टी के टिकट पर लगातार 4 विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपने मौजूदा विधायक राकेश राठौर उर्फ गुरु को उम्मीदवार बनाया है. कांग्रेस ने शमीना शफीक को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि बहुजन समाज पार्टी की ओर से खुर्शीद अंसारी दावेदारी पेश कर रहे हैं. आम आदमी पार्टी ने भी यहां से अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा है. AAP की तरफ से आनंद जायसवाल प्रत्याशी हैं.

सीतापुर विधानसभा में मुख्य मुकाबला

भाजपा – राकेश राठौर उर्फ गुरु कांग्रेस – शमीना शफीक सपा – राधेश्याम जायसवाल बसपा – खुर्शीद अंसारी AAP – आनंद जायसवाल

सीतापुर Constituency Watch

मतदान का दिन : 23 फरवरी 2022 मतगणना का दिन : 10 मार्च 2022

पिछले विधानसभा चुनावों का हाल

जैसा कि हमने ऊपर बताया पिछले करीब 50 वर्षों से कांग्रेस को सीतापुर में सफलता हाथ नहीं लगी है. इतने वर्षों में यहां जनता पार्टी, भाजपा और समाजवादी पार्टी के नेता चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचते रहे हैं. 1977 में जनता पार्टी की टिकट पर राजेंद्र कुमार गुप्ता यहां से चुनाव जीते थे. 1980 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और लगातार दूसरी बार विधानसभा पहुंचे. इसके बाद उन्होंने 1985, 1989, 1991 और 1993 में भी भाजपा के टिकट पर चुनाव जीता. 1996 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेता राधे श्याम जायसवाल ने सीतापुर से जीत दर्ज की. साल 2002, 2007 और 2012 में भी राधेश्याम जायसवाल ने विधानसभा चुनाव जीता और सीतापुर में समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद रखा. 2017 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की. भाजपा के राकेश राठौर ने सपा नेता राधेश्याम जायसवाल को 24 हजार से ज्यादा मतों से हराया. पिछले विधानसभा चुनाव का हाल नीचे टेबल में जानें –