Uttar Pradesh Assembly Election 2022: उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं. सत्ताधारी बीजेपी (BJP) एक बार फिर चुनाव जीतना चाह रही है वहीं, विपक्षी दल भी तैयारियों में कोई कसर बाकी नहीं रखना चाह रहे हैं. इसी कड़ी में अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) की समाजवादी पार्टी और शिवपाल सिंह यादव (Shivpal Singh Yadav) की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) ने यूपी में साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. चाचा शिवपाल और अखिलेश यादव के बीच करीब डेढ़ घंटे तक बंद कमरे में हुई बातचीत के दौराना दोनों पार्टियों ने गठबंधन पर सहमति जताई. सपा और प्रसपा (Pragatisheel Samajwadi Party) के बीच गठबंधन तय होने की जानकारी अखिलेश यादव ने फेसबुक पर पोस्ट डालकर दी.Also Read - UP Election 2022: केंद्र बिन्दु क्या होगा और किसकी दावेदारी है मज़बूत?

An alliance has been finalised with the Pragatisheel Samajwadi Party (Lohia) in a meeting with Shivpal Singh Yadav today, says Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav

