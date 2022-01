UP Assembly Election 2022: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आज एक और वादा किया है. अखिलेश ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनी तो फिर से समाजवादी पेंशन योजना (Samajwadi pension scheme) की शुरुआत करेंगे. इस पेंशन योजना में महिलाओं को हर साल 18000 रुपए मिलेंगे. बता दें कि पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो यूपी की महिलाओं को 6 हजार सालाना यानी महीने के पांच सौ रुपए मिलते थे, मगर अब अखिलेश यादव ने खुद ऐलान किया है कि सपा की सरकार बनने पर समाजवादी पेंशन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए और सालाना 18 हजार रुपए मिलेंगे.Also Read - BJP Candidate List in UP Election 2022: भाजपा की दूसरी सूची पार्टी छोड़ने वाले OBC नेताओं को जवाब

अखिलेश यादव ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो जरूरतमंद महिलाओं और बीपीएल परिवार को प्रति वर्ष 18,000 रुपए पेंशन दिया जाएगा. आज के दिन समाजवादी पार्टी ने तय किया था और हमने समाजवादी पेंशन योजना शुरू की थी, जिससे 50 लाख के लगभग लोगों की उससे मदद हो रही थी. पहले सपा सरकार में 6000 प्रति साल मिलता था, अब उसको तीन गुना करेंगे. Also Read - UP Assembly Polls 2022: भाजपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, पीएम मोदी और अमित शाह सहित 30 नाम शामिल | देखिए

एक्सप्रेस वे के किनारे बसाएंगे स्नेक चार्मर विलेज

अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी लोगों का सपेरों से भी गहरा संबंध रहा है. हमारी सरकार बनने के बाद एक्सप्रेस-वे के किनारे स्नेक चार्मर विलेज बनाया जाएगा.पिछली सरकार में इस योजना के लिए भूमि का आवंटन हो गया था. अब इस बार सरकार बनने के बाद एक्सप्रेस वे के किनारे स्नेक चार्मर विलेज बनाया जाएगा. Also Read - UP Assembly Election 2022: भाजपा से मिली निराशा, जदयू ने कहा-अब यूपी में हम अपने दम पर लड़ेंगे चुनाव

अपर्णा यादव को दी बधाई

अपर्णा यादव को लेकर सवाल किए जाने पर अखिलेश यादव ने कहा कि मैं उन्हें (अपर्णा यादव) बधाई दूंगा और हमें खुशी है कि हमारी समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां पहुंचकर संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम करेगी. नेता जी (मुलायम सिंह यादव)ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की.