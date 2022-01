UP Assembly Election 2022: उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव (UP Polls 2022) से ठीक पहले सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) को एक और झटका लगा है. स्वामी प्रसाद मौर्य (Swami Prasad Maurya) के इस्तीफे के एक दिन बाद योगी कैबिनेट से एक और मंत्री दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया है.Also Read - UP Assembly Election 2022: अब कांग्रेस के नरेश सैनी और सपा के हरिओम यादव ने थामा BJP का दामन, समाजवादी पार्टी ने कही ये बात

Uttar Pradesh cabinet Minister and BJP leader Dara Singh Chauhan quits from his post pic.twitter.com/PWvCNUq4zm

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 12, 2022