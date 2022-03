UP Assembly Election Results 2022: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली जीत और बसपा को मिली करारी हार के बाद बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने प्रेस को संबोधित किया. मायावती ने समाजवादी पार्टी पर बसपा के हार का ठीकरा फोड़ा है. मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह नेरेटिव बनाया गया है कि सपा भाजपा को रोक सकती है. वहीं मुसलमानों का वोट समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हो गया है.Also Read - Sunil Sharma Record Win: साहिबाबाद सीट से सुनील शर्मा की प्रचंड जीत, 2.14 लाख वोटों से विपक्षी को हराया

मायावती ने कहा कि यूपी चुनाव के परिणाम बसपा के उम्मीदों के उलट हैं. इससे हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है. बल्कि हमें इससे सीखने की आवश्यकता है. आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और पार्टी के आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए और सत्ता में वापस आना चाहिए. उन्होंने कहा कि बसपा ने सपा पर भरोसा किया, यह हमारी सबसे बड़ी भूल थी. हालांकि संतोषजनक बात यह है कि मूवमेंट का वोट और खासकर मेरी बिरादरी का वोट चट्टान के साथ मेरे साथ खड़ा रहा. उनका मैं जितना भी आभार व्यक्त करूं वह कम है.

#WATCH | “Negative campaigns succeeded in misleading… that BSP is BJP’s B-team… while the truth is opposite, BJP vs BSP war was not only political but principled & electoral as well,” says BSP chief Mayawati pic.twitter.com/SE9Jc6e0UU

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 11, 2022