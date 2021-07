UP Assembly Elections 2022: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanath) को एआईएमआईएम (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने खुला चैलेंज दिया था और कहा था कि इस बार के विधानसभा चुनाव (UP Assembly Polls 2022) में योगी को सीएम नहीं बनने देंगे. ओवैसी की इस चैलेंज को सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वीकार कर लिया है और कहा है कि उन्होंने अगर ऐसा चैलेंज दिया है तो भाजपा (BJP) के कार्यकर्ता इसे स्वीकार करेंगे और भाजपा इसबार होनेवाले विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत हासिल करेगी. चुनाव और रिजल्ट का इंतजार करें. Also Read - UP NEWS: सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मिले आप नेता संजय सिंह, यूपी चुनाव को लेकर अटकलें तेज

ओवैसी ने कहा था-योगी को नहीं बनने देंगे सीएम Also Read - UP Zila Panchayat Chunav Update: क्या सपा की 63 सीटों का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी भाजपा? जानिए क्या कहते हैं आंकड़े

बता दें कि एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि इंशाल्लाह योगी को दोबारा उत्तर प्रदेश का सीएम नहीं बनने देंगे. ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी देश के बड़े नेता हैं. अगर उन्होंने ऐसा चैलेंज दिया है तो भाजपा कार्यकर्ता इसे एक्सेप्ट करते हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में फिर से सरकार बनाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है. Also Read - UP News: सीएम योगी का बड़ा ऐलान-यूपी में 74,000 पदों पर जल्द होगी भर्ती, जानिए किस-किस विभाग में निकलेगी वैकेंसी...

ओम प्रकाश राजभर ने कहा था-ओवैसी भी बन सकते हैं यूपी के सीएम!

वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी अगर उत्तर प्रदेश के मतदाता बन जाएं तो वे भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो सकते हैं. उन्होंने कहा, ‘उत्तर प्रदेश की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी करीब 20 फीसदी है. उनकी हिस्सेदारी है तो सत्ता में उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए, उनका अधिकार है, मुसलमानों का भी हिस्सा है.’

गिरिराज सिंह ने कहा-मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहें लोग…

इस बीच, बरेली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहा कि एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने हैं ,तो वे देखें. कोई कुछ भी कहे साल 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधान सभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ की ही सरकार बनेगी.