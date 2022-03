UP Assembly Elections: उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में एक बार फिर भाजपा ने प्रचंड बहुमत (BJP Gets Majority in UP) के साथ वापसी की है. यूपी फिर ने फिर से भगवा पे भरोसा जताया है. लेकिन परिणाम आने के बाद विपक्षी खेमें खलबली मची है. वहीं, कुछ भाजपा विरोधी तत्व भी गलत और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए सक्रिय हो गए हैं. ऐसे ही एक जानकारी सोशल मीडिया पर खूब वायरल (Viral on Social Media) हो रही है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है यूपी में भाजपा ने 7 सीटों पर 200 वोट से भी कम और करीब दो दर्जन सीटों पर 500 से भी कम वोटों से जीत हासिल की है.Also Read - यूपी में आधे से अधिक विधायकों पर आपराधिक मुक़दमे दर्ज, 158 विधायक हत्या अपहरण जैसे मामलों के आरोपी: ADR

इस मैसेज के साथ ही अप्रत्यक्ष तौर पर ये भी संदेश दिया जा रहा है कि चुनाव परिणामों में धांधली हुई है. इसके अलावा इसी मैसेज में ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा को जिताने और सपा को हराने में असदुद्दीन ओवैसी की अहम भूमिका है. नीचे हम इन सब दावों की पड़ताल करेंगे. पड़ताल करने के लिए चुनाव आयोग की ओर से वेबसाइट पर जारी आंकड़ों से दावों को परखा जाएगा. लेकिन उससे पहले यूपी के चुनाव परिणाम पर एक नजर डालते हैं. Also Read - अशोक गहलोत ने कहा- कांग्रेस की एकजुटता के लिए गांधी परिवार ज़रूरी, राहुल बनें पार्टी के अध्यक्ष

सात चरणों के चुनाव में किसे क्या मिला

उत्तर प्रदेश विधानसभा के सात चरणों में हुए चुनाव के परिणाम बृहस्पतिवार को घोषित किए गए इनमें भाजपा ने एक बार फिर पूर्ण बहुमत हासिल किया. उसे कुल 255 सीटें हासिल हुई जबकि उसके सहयोगी दलों अपना दल सोनेलाल को 12 तथा निषाद पार्टी को छह सीटों पर जीत मिली. समाजवादी पार्टी को 111 सीटें मिली जबकि उसके सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल को आठ और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को छह सीटों पर कामयाबी मिली. कांग्रेस और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को दो-दो तथा बहुजन समाज पार्टी को एक सीट मिली. Also Read - CWC Meeting: कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक जारी, चुनावी हार के बाद क्या लिया जाएगा कोई बड़ा फैसला ?

अब पढ़िए सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज –

Bijnor:

BJP – 97165

SP+RLD – 95720

AIMIM – 2290

Nakur:

BJP – 1,03,771

SP – 1,03,616

AIMIM – 3591

Kursi:

BJP – 1,18,614

SP – 1,18,094

AIMIM – 8533

SULTANPUR:

BJP – 92245

SP – 90857

AIMIM – 5240

Aurai:

BJP – 93438

SP – 91427

AIMIM – 2188

Shahganj:

BJP – 76035

SP- 70370

AIMIM- 7070

FIROZABQD:

BJP – 84225

SP – 70957

AIMIM – 16290

BJP won

7 seats with difference of 200 votes.

23 seats with difference of 500 votes

49 seats with difference of 1000 votes

86 seats with difference of 2000 votes.

In all the above, Owaisi has generously helped the BJP.

200 से कम वोट से जीत का दावा झूठा

जैसा कि वायरल संदेश में दावा किया जा रहा है तो बात करें सबसे कम अंतर की जीत की. सबसे कम अंतर से जीत धामपुर सीट पर मिली. यहां भाजपा प्रत्याशी अशोक कुमार राणा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सपा उम्मीदवार नईम उल हसन को मात्र 203 मतों से हराया. इसके अलावा कुर्सी सीट से भाजपा प्रत्याशी साकेंद्र वर्मा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सपा के राकेश वर्मा को महज 217 मतों से पराजित किया.

करीब दो दर्जन सीटों पर 500 से कम वोट से जीत !

सोशल मीडिया पर वायरल संदेश में दावा किया जा रहा है कि भाजपा ने 23 सीटों पर 500 वोटों से कम के अंतर से जीत दर्ज की है. जबकि चुनाव आयोग की ओर से अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक भाजपा सिर्फ सात सीटों पर ही 500 से कम वोट से जीती है. ये सात सीटें हैं- बड़ौत, बिलासपुर, धामपुर, कटरा, कुर्सी, नकुड और नेहटौर.

सपा को हराने में AIMIM का कितना हाथ ?

गौरतलब है कि चुनाव के नतीजों में समाजवादी पार्टी (सपा) को 27 सीटों पर 5 हजार से कम वोटों से पराजय मिली जबकि उसके सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल को तीन सीटों पर नजदीकी अंतर से हार का सामना करना पड़ा.सोशल मीडिया पर वायरल संदेशों में इन सीटों पर सपा की हार के लिए असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है लेकिन इन 30 में से 22 सीटों पर उसने अपना प्रत्याशी ही नहीं खड़ा किया था लिहाजा इन सीटों पर सपा गठबंधन की पराजय के लिए ओवैसी की पार्टी के जिम्मेदार होने का दावा भी सच नहीं है. हालांकि सपा गठबंधन की पराजय वाली जिन आठ सीटों पर एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवार खड़े किए उनमें से औराई, कुर्सी, मुरादाबाद नगर, नकुड, शाहगंज, बिजनौर और सुल्तानपुर में उसके उम्मीदवारों को मिले वोट हार-जीत के अंतर से ज्यादा हैं. चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपडेट आंकड़ों के मुताबिक, कुल 52 सीटें ऐसी रहीं जहां हार-जीत का अंतर 5,000 या उससे कम का रहा.

जहां बहुत कम वोटों से हारी सपा

समाजवादी पार्टी को अलीगंज, औराई, बहराइच, बदलापुर, भोगांव, छिबरामऊ, इटावा, फरीदपुर, जलालाबाद, बिंदकी, जलेसर, कटरा, मधुबन, मानिकपुर, मड़ियाहूं, मोहम्मदी, मुरादाबाद नगर, नकुड़, फूलपुर, सलोन, शाहगंज, श्रावस्ती, सीतापुर, सुल्तानपुर और तिर्वा सीटों पर 5 हजार से कम अंतर से हार का सामना करना पड़ा. इनमें से सात सीटों पर हार का अंतर 1 हजार से भी कम था. उधर, सपा के सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) को बड़ौत सीट 315 मतों से, नेहटौर सीट 258 मतों से और बिजनौर सीट 1445 मतों से गंवानी पड़ी.

भाजपा को भी लगा है झटका

भाजपा की बात करें तो उसे 19 सीटों पर 5 हजार से कम अंतर से हार का सामना करना पड़ा. चांदपुर सीट से भाजपा उम्मीदवार कमलेश सैनी को सपा उम्मीदवार स्वामी ओमवेश ने मात्र 234 मतों से हराया। वहीं, भाजपा को रामनगर सीट केवल 261 और इसौली सीट मात्र 269 मतों के अंतर से गंवानी पड़ी. इसके अलावा भाजपा को बस्ती सदर, भदोही, बहेड़ी, बिसौली, दिबियापुर, इसौली, डुमरियागंज, गाजीपुर, इटवा, जसराना, किठौर, मेजा, पटियाली, फरेंदा, रानीगंज, सरेनी और जैदपुर सीटों पर 5 हजार से कम वोटों से पराजय मिली. इनमें से छह सीटें ऐसी हैं जहां पर भाजपा को 1000 से भी कम मतों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा. भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी को हंडिया सीट से सपा के हाथों 3543 मतों से और कालपी सीट से सपा के ही खिलाफ 2816 वोटों से पराजय का सामना करना पड़ा. भाजपा के एक अन्य सहयोगी दल अपना दल (सोनेलाल) के प्रत्याशी को बछरावां सीट से सपा उम्मीदवार ने 2,812 मतों से पराजित किया.

