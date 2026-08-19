UP Assembly Polls: BSP ने शुरू की यूपी चुनाव की तैयारी, मायावती ने सतीश मिश्रा को सौंपी अहम जिम्मेदारी

UP Assembly election 2027: उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी समेत सभी विपक्षी दलों ने इसे लेकर अपनी तैयारी तैज कर दी है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/uttar-pradesh/up-assembly-polls-bsp-begins-preparations-for-up-elections-mayawati-gives-satish-mishra-key-role-8505215/ Copy

सतीश चंद्र मिश्रा (बाएं) BSP के सबसे जाने-माने नेताओं में से एक रहे हैं. उन्होंने मायावती की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में अहम भूमिका निभाई है. (File Photo ANI)

UP Assembly Election 2027: बहुजन समाजवादी पार्टी प्रमुख मायावती (Mayawati) ने यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है. मायावती ने बुधवार (अगस्त, 19, 2026) को बताया कि पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाज के अलग-अलग हिस्सों में अपना सपोर्ट बेस मजबूत करने और उम्मीदवारों को चुनने का काम भी शुरू कर दिया है. उन्होंने बताया कि पार्टी के सीनियर नेता सतीश चंद्र मिश्रा (Satish Chandra Mishra) को यूपी चुनाव से जुड़ी एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है. ‘X’ पर पोस्ट में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी ‘सर्व समाज’ के बीच अपना सपोर्ट बढ़ाने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रही है. इसके तहत पार्टी ने उम्मीदवारों को चुनना और विधानसभा स्तर के कार्यकर्ता सम्मेलनों में उनके नामों की घोषणा करना शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा कि इस काम से विरोधी पार्टियां बेचैन हो गई हैं और सत्ताधारी BJP, दूसरी विपक्षी पार्टियों में बदलाव अब स्वाभाविक है.

सतीश मिश्रा को मिली क्या जिम्मेदारी?

मायावती ने पोस्ट में आगे बताया कि इसी सिलसिले में BSP के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री सतीश चंद्र मिश्र को निर्वाचन आयोग संबंधी कार्यों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई. उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान कई मायने में उनकी अहम भूमिका रहेगी. मायावती ने यह फैसला पिछले हफ्ते सतीश चंद्र मिश्र के रिश्तेदार पूर्व मंत्री अनंत मिश्र उर्फ ‘अंटू मिश्र’ को पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप में निष्कासित किये जाने के बाद लिया है.

2007 में बनी थी BSP की सरकार

मायावती की पार्टी ने साल 2007 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहली बार स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाई थी. उस समय पार्टी की कामयाबी का श्रेय दल की ‘सोशल इंजीनियरिंग’ को दिया गया था. कभी ‘तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार’ का नारा देने वाली BSP ने 2007 में ब्राह्मण समाज को भी अपने साथ जोड़ा था और उसे पहली बार स्पष्ट बहुमत मिला था.

1. उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा आमचुनाव सन् 2027 की तैयारियों के मद्देनज़र बी.एस.पी. के जनाधार को सर्वसमाज में बढ़ाने की ज़मीनी मज़बूती के साथ-साथ पार्टी उम्मीदवारों के चयन व उनके नामों की पार्टी के विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलनों में घोषणा करने आदि की प्रक्रिया भी चल रही… — Mayawati (@Mayawati) August 19, 2026

कौन हैं सतीश चंद्र मिश्रा?

सतीश मिश्रा BSP के सबसे जाने-माने ब्राह्मण नेताओं में से एक रहे हैं. उन्होंने मायावती की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में अहम भूमिका निभाई है. उन्होंने पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी, BSP सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश के एडवोकेट जनरल, कई मौकों पर उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चेयरमैन, कैबिनेट मिनिस्टर और राज्यसभा मेंबर के तौर पर काम किया है. ऐसे समय में जब BSP अपनी चुनावी तैयारियों को तेज कर रही है, उन्हें बड़ी भूमिका देना यह दिखाता है कि पार्टी 2027 से पहले लीगल, मीडिया और चुनाव-मैनेजमेंट के मामलों को कितनी अहमियत देती है.

BSP का न कोई विधायक, न सांसद

मायावती 2012 से उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर हैं. BSP का अभी लोकसभा में कोई सदस्य नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश विधानसभा में उसके अकेले MLA की मौत हो चुकी है. इस बैकग्राउंड में, ब्राह्मणों तक नए सिरे से पहुंचना BSP को उसके पारंपरिक सपोर्ट बेस से आगे बढ़ाने की कोशिश लगती है. मायावती ने कहा है कि BSP ने हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान किया है और अगर पार्टी 2027 में सरकार बनाती है तो इस समुदाय को पूरा सम्मान मिलेगा.