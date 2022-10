लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस (Uttar Pradesh Police)के आतंकवाद रोधी दस्ते (ATS) ने देश विरोधी संगठनों की आतकी गतिविधियों से (terrorist activities) जुड़े आठ संदिग्धों की अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तारी की है. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी. आरोपियों के पास से आतंकी वित्तपोषण से संबंधित सबूत, जिहादी साहित्य व कई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिले हैं, जो इनके आतंकी संगठनों से जुड़े होने के पक्के सबूत हैं.Also Read - UP: लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर और आगरा में भारी बारिश का अलर्ट, आज 12 वीं तक के स्कूल बंद

UP ATS arrested 8 terrorists linked to Bangladeshi terrorist organization Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh and Al-Qaeda Indian Subcontinent. Rs 2.5 lakhs in cash were recovered from the suspected terrorists.

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) October 10, 2022