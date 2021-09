UP Crime News: अवैध धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस ने एक और आरोपित मौलाना कलीम सिद्दीकी को मेरठ से गिरफ्तार किया है. वह जमीयत-ए-वलीउल्लाह ट्रस्ट का अध्यक्ष है. धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपित उमर गौतम के संपर्क में रहे कलीम की भी सक्रिय भूमिका सामने आई है. कलीम के खिलाफ विदेश से तीन करोड़ रुपये की फंडिंग के साक्ष्य मिले हैं. वहीं, उमर गौतम व अन्य आरोपितों के साथ उसके रिश्तों की छानबीन चल रही है.Also Read - UP News: मुरादाबाद में दलित बहनों को जिंदा जलाने के मामले में 7 लोगों को उम्र कैद

सिद्दीकी ने ही कराया था सना खान का निकाह

चर्चा यह भी है कि पूर्व बालीवुड फिल्म अभिनेत्री सना खान का निकाह मौलाना कलीम सिद्दीकी ने ही कराया था। सना खान ने अपना फिल्मी करियर छोड़कर एक मौलाना से निकाह करने के बाद इस्लामिक परंपरा से जीवन व्यतीत करने का फैसला किया था, जो काफी चर्चा का विषय बना था.अब मतांतरण के मामले में मौलाना सिद्दीकी से पूछताछ के बाद चौंकाने वाले राजफाश हुए हैं.

एडीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया खुलासा

एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि 20 जून को अवैध धर्मांतरण गिरोह संचालित करने वाले लोग गिरफ्तार गिए गए थे. इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया था. उमर गौतम और इसके साथियों को ब्रिटिश आधारित संस्था से लगभग 57 करोड़ रुपये की फंडिंग की गई थी. जिसके खर्च का ब्योरा अभियुक्त नहीं दे पाए. इस संबंध में आज के अभियुक्त को छोड़कर कुल 10 लोग गिरफ्तार हुए थे जिसमें से 6 के खिलाफ विभिन्न तिथियों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, 4 के खिलाफ जांच चल रही है.

UP ATS has arrested Maulana Kaleem Siddiqui, a resident of Muzaffarnagar, in connection with India’s largest religious conversion syndicate busted by the ATS. He runs Jamia Imam Waliullah trust that funds several madrassas for which he received huge foreign funding: Police pic.twitter.com/XxHIYhxJKx

— ANI UP (@ANINewsUP) September 22, 2021