UP Azamgarh By Election Results 2022: आजमगढ़ में लोकसभा उप चुनाव (Azamgarh Loksabha By Election) के लिए हुए उपचुनाव के वोटों की गिनती सुबह से जारी है. आजमगढ़ में हो रही मतगणना में शुरुआती रुझानों में भाजपा प्रत्याशी दिनेशलाल यादव निरहुआ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव से पीछे चल रहे थे. अचानक दोपहर बाद भाजपा प्रत्य़ाशी काफी आगे निकल गए और सपा पिछड़ गई. अबतक परिणाम को देखकर लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी (Bhartiya Janata Party) के उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ (Dinesh Lal Yadav Nirahua) चुनाव जीत जाएंगे.Also Read - UP Azamgarh, Rampur By Election Result 2022 Live Updates: रामपुर में भाजपा की बड़ी जीत, आजमगढ़ में भी जीतना तय, जानिए पल-पल की खबर..

सपा पर कसा तंज

15 वें राउंड की गिनती के बाद पहली बार बढ़त बनाने के बाद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने मीडिया से बातचीत के क्रम में कहा कि जनता ने मन बना लिया है कि भाजपा को ही जिताना है. जिन्हें जनता ने पहले चुना, उन्होंने कुछ नहीं किया. उन्होंने दावा किया कि बढ़त मिली है, जनता के आशीर्वाद से इस बार कमल खिलेगा. Also Read - By Elections Results 2022 LIVE Updates: यूपी में भाजपा आगे, दिल्ली में आप की जीत-पंजाब में मिली करारी हार, जानिए पल-पल की खबर

निरहुआ ने आज चल रही वोटों की गिनती में कांटे की टक्कर पर कहा कि त्रिकोणीय लड़ाई के कारण ऐसा हुआ है. उन्होंने कहा कि भले ही 14 से 15 राउंड के मतों की गिनती हमारी स्थिति बेहतर नहीं रही हो, लेकिन बाद में स्थिति बदलती जा रही है. आजमगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर लड़ाई कभी भी आसान नहीं थी. भाजपा, सपा और बसपा के बीच चुनावी लड़ाई हो रही है. Also Read - लोकसभा - विधानसभा उपचुनाव: बीजेपी ने दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' और घनश्याम लोधी को अपना उम्मीदवार घोषित किया

गाना गाकर खुशी का किया इजहार

सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव की ओर से जीत के दावे किए जाने पर निरहुआ ने कहा कि अमानत जैसी कोई बात नहीं है. जनता ने इस सीट पर अपना मन बना लिया है और विकास के नाम पर वोटिंग हुई है. हमारे हाथ में कर्म है और इसमें हमने कोई कसर नहीं छोड़ी.

निरहुआ ने कहा कि जनता का हर फैसला मंजूर होगा। क्योंकि, हमने अपना कर्म कर दिया है. उन्होंने गाना गाया, ‘बीजेपी जीतेगी ये उप चुनाव का रण भैया, बनके निरहुआ लड़ल बाटे पूरा आजमगढ़ भैया.’. पूरा आजमगढ़ निरहुआ बनके लड़ा है.