आगरा: उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की चेयरपर्सन दरवेश यादव की एक साथी-वकील ने गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि वह अध्यक्ष बनने पर स्वागत समारोह के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद कुमार मिश्रा के चैम्बर में बैठी थीं. बता दें कि दो दिन पहले ही उन्हें (दरवेश यादव) अध्यक्ष चुना गया था.

President of UP Bar Council Darvesh Yadav shot dead in Agra. She was elected as the President of UP Bar Council two days back.

पुलिस के मुताबिक, हमलावर की पहचान मनीष शर्मा के रूप में की गई है, बताया जा रहा है कि उसने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से खुद को भी गोली मार ली. पुलिस दोनों को शहर के निजी अस्पताल लेकर गई, जहां डाक्टरों ने दरवेश यादव को म्रत घोषित कर दिया, जबकि हमलावर मनीष शर्मा की हालत गंभीर बनी हुई है. सूत्रों के मुताबिक, दरवेश यादव के सहयोगी अधिवक्ता हमलावर मनीष शर्मा ने पहले सुश्री यादव को तीन बार गोली मारी, इसके बाद दो गोली खुद को भी मार ली. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच-पड़ताल में जुट गई है.

Ajay Anand, ADG, Agra: President of UP Bar Council Darvesh Yadav was shot dead by her associate Manish Sharma during an event in Agra court premises today. He came&shot 3 bullets at her. She was taken to hospital where she died. Manish is critically injured;admitted to hospital pic.twitter.com/jV5zkmZ9i0

