UP Bihar MLC Elections: बीजेपी ने यूपी, बिहार और झारखंड में MLC चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किए, देखें List

UP Bihar MLC Election: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने उत्तर प्रदेश और बिहार में होने वाले MLC (विधान परिषद) में होने वाले चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं. बीजेपी ने बिहार के लिए इस चुनाव में तीन प्रत्याशी घोषित किये हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के लिए सात सीटों के प्रत्याशी घोषित किये हैं. बीजेपी ने इसकी लिस्ट जारी कर दी है. जबकि झारखंड में होने वाले राज्यसभा सदस्य के चुनाव के लिए एक प्रत्याशी की घोषणा की गई है.

यूपी से सात प्रत्याशी: उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सात प्रत्याशी घोषित किये हैं. विजय बहादुर पाठक, डॉ. महेंद्र कुमार सिंह, अशोक कटारिया, मोहित बेनीवाल, धर्मेंद्र सिंह, रामतीर्थ सिंघल और संतोष सिंह को प्रत्याशी घोषित किया है.

BJP announces its list of candidates for the Uttar Pradesh and Bihar MLC elections. pic.twitter.com/azsywm0DNR

— ANI (@ANI) March 9, 2024