बिजनौर: उत्‍तर प्रदेश के बिजनौर की अदालत ने आज शनिवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के पुलिस उपाधीक्षक (DSP Tanzil Ahmed) तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना की 6 साल पहले गोली मारकर हत्या करने के आरोपी कुख्यात गैंगस्टर मुनीर और उसके साथी को फांसी की सजा सुनाई है. न्यायाधीश ने कल शुक्रवार को मुनीर और उसके साथी रैय्यान को दोहरे हत्याकांड का दोषी करार दिया और शेष तीन अभियुक्त को दोषमुक्त करार दिया था. कोर्ट ने शनिवार को मुनीर और उसके साथी रैय्यान को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है.

बता दें कि विवेचना के दौरान हत्या में मुनीर, रैयान, जैनी, तंजीम अहमद और रिजवान के नाम सामने आए. ये एनआईए अधिकारी के पड़ोसी थे और सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.

पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने बताया कि इस दोहरे हत्याकांड में चले मुकदमे में अपर जिला न्यायाधीश (एडीजे कोर्ट पांच) विजय कुमार की अदालत में 19 गवाहों के बयान दर्ज हुए हैं. पुलिस अधीक्षक ने घटना का ब्यौरा देते हुए बताया कि 2-3 अप्रैल 2016 की रात एनआईए के पुलिस उपाधीक्षक तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना स्योहारा में शादी समारोह से वापस कार से बच्चों के साथ घर सहसपुर लौट रहे थे, तभी उनके आवास से कुछ पहले पुलिया पर घात लगाए बदमाशों ने दोनो की गोली मारकर हत्या कर दी थी.

UP | Bijnor court orders death penalty for 2 men convicted in murder of NIA DSP Tanzil Ahmed

Officer & his wife were shot in April’16 while returning from function. 2 were arrested & sent to jail for double murder. Court ordered capital punishment:Dharm Veer Singh, SP, Bijnor pic.twitter.com/JglS8NaRqE

