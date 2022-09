BJP, MLA,Lakhimpur Kheri, Sitapur, Arvind Giri, Uttar Pradesh, UP,heart attack: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले की की गोला गोकरण नाथ विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक अरविंद गिरी का सीतापुर में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है. विधायक गिरी की मौत तब हुई, जब उन्हें इलाज के लिए लखनऊ ले जाया जा रहा था.Also Read - सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैलाने की साजिश, 'पाकिस्तान जिंदाबाद' का स्टेटस बना तनाव का कारण; एक्शन में पुलिस

विधायक अरविंद गिरी के निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुःख जताया है. प्रदेश के बीजेपी के एनी नेताओं ने भी विधायक गिरी के निधन पर गहरा दुःख जताया है.

Sitapur, Uttar Pradesh | MLA Arvind Giri was brought to emergency at around 7.21 am. His checkup was done, and it was found that he was already dead. He died before he was brought here: UB Mishra, Principal, HIMS, Sitapur https://t.co/0tUBPjvfGN pic.twitter.com/A64FGoh8jt

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 6, 2022