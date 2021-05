UP BJP MLA Devendra Pratap Singh Passes Away With Heart Attack: उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले की अमापुर सीट (Amapur seat of Kasganj district) से 56 साल के बीजेपी विधायक ( BJP MLA )देवेंद्र प्रताप सिंह (Devendra Pratap Singh) का सोमवार सुबह दिल का दौरा पड़ने ( heart attack) से निधन (death) हो गया. यूपी के मुख्यमंत्री Uttar Pradesh CM योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने बीजेपी विधायक के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है. पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि बीजेपी विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह को अचानक दिल का दौरा पड़ने पर जिला अस्‍पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्‍टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. Also Read - UP: Noida में लॉकडाउन के बीच रेव पार्टी कर रही विदेशी मॉडल और 15 रईसजादे अरेस्‍ट, भारी मात्रा में ड्रग जब्‍त

एटा जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेश अग्रवाल ने बताया कि सिंह को सुबह करीब सात बजे अस्पताल लाया गया था उन्होंने तथा अन्य चिकित्सकों ने जब उन्हें देखा, तब तक उनका निधन हो चुका था.

तीन बार विधायक चुने गए

कुल तीन बार विधायक रह चुके देवेंद्र प्रताप सिंह दो बार सोरों विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे. बाद में इसी सीट का नाम बदलकर अमापुर कर दिया गया, जिससे वह मौजूदा विधायक थे. उनके परिवार में एक बेटा और बेटी है. उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है.

बिना पोस्‍टमार्टम कराए शव ले गए परिवार वाले

विधायक के निधन की सूचना पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, क्षेत्रीय भाजपा विधायक विपिन वर्मा डेविड और मारहरा विधायक वीरेंद्र लोधी अस्पताल पहुंच गए. बीजेपी नेताओं और विधायकों में सिंह का शव ले जाने के लिए सरकारी एम्बुलेंस न आने को लेकर नाराजगी देखी गई. शव को उनके परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए अपने गांव एक निजी एम्बुलेंस से ले गए.

शव वाहन उपलब्ध न कराए जाने पर नेताओं ने आक्रोश जताया

विधायक की मौत की खबर मिलने एवं उनके परिजनों द्वारा शव ले जाने के बाद एटा की जिलाधिकारी विभा चहल जिला चिकित्सालय पहुंचीं तो नेताओं में आक्रोश व्यक्त किया और शव वाहन उपलब्ध न कराए जाने की शिकायत की. जिलाधिकारी ने मामले की तफ्तीश कर आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया. इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की.