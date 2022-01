UP, BJP MLA, Ravindra Nath Tripathi, News: उत्‍तर प्रदेश चुनावी मौसम में दल बदलने की तेज सियासत के बीच भदोही के बीजेपी विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी (Ravindra Nath Tripathi)के लेटरपैड पर तथाकथित उनका इस्‍तीफा वायरल हुआ, इस बीच बीजेपी विधायक ने इस मामले पर साफ करते हुए कहा है कि मेरा तन, मन व जीवन बीजेपी को समर्पित है. मेरा लेटर पैड इस्तेमाल कर साज़िश के तहत इसे वायरल किया गया है, मैं इसकी तहक़ीक़ात कराऊंगा. ये भ्रामक स्थिति फैलाई गई है. सदन के अलावा स्वामी प्रसाद मोर्या के साथ 7-8 महीने से मेरी कोई वार्ता नहीं हुई है.Also Read - UP Polls 2022: अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ? BJP कर रही विचार; अंतिम फैसला जल्द

I am in BJP and dedicated to it. I have not written any letter; going to register an FIR against that person who has done it: UP BJP MLA Ravindra Nath Tripathi on reports of his resignation from the party pic.twitter.com/qYx5ExTE3j

