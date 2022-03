UP BJP President Selection: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने शपथ ले ली है और सभी को विभागों का बंटवारा भी हो चुका है. अब यूपी भाजपा के अध्यक्ष (UP BJP Chief) को चुनने की बारी है. दरअसल स्वतंत्र देव सिंह (Swatantra dev Singh) को योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की कैबिनेट में शामिल कर लिया गया है. ऐसे में एक व्यक्ति एक पद के नियम के चलते पार्टी जल्द ही स्वतंत्र देव सिंह से अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए कहेगी. साथ ही यूपी भाजपा के नए नाम का भी पार्टी ऐलान कर सकती है.Also Read - UP Minister Portfolio: यूपी में हुआ मंत्रिमंडल का बंटवारा, जानें CM योगी ने किसे सौंपा कौन सा विभाग; देखें पूरी LIST

इन ब्राह्मण चेहरों पर हो रही चर्चा

भाजपा को करीब समझने वाले लोगों की मानें तो इस बार यूपी भाजपा की कमान किसी ब्राह्मण नेता को सौंपी जा सकती है. खबरों की मानें तो प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर चर्चा जारी है और ब्राह्मण नेता को इस पद पर नियुक्त करने को लेकर कुछ चेहरों पर चर्चा जारी है. जिन ब्राह्मण चेहरों को लेकर हलचल है उनमें पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, राज्य महासचिव गोपाला नारायण शुक्ला और राज्य के पूर्व बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा शामिल हैं. Also Read - यूपी चुनाव में ही लिख ली गई थी मुकेश सहनी को मंत्री पद से हटाने की पटकथा, ऐसा था बीजेपी का प्लान

क्या है पीछे का कारण

राज्य में ब्राह्मणों की कुल आबादी करीब 10 फीसदी है. वहीं यह समुदाय यूपी की राजनीति में खासा सक्रिय भूमिका निभाता है. किसी ब्राह्मण नेता को राज्य भाजपा अध्यक्ष बनाए जाने के पीछे का तर्क यह है कि इससे ब्राह्मणों में व्याप्त नाराजगी खत्म हो जाएगी. दरअसल विधानसभा चुनाव व उससे पहले भी योगी सरकार को ब्राह्मण विरोधी कहा जाता रहा है हालांकि यह राजनीतिक बयान है. कुछ ब्राह्मण वोटर जरूर भाजपा से नजर आए. ऐसे में सभी ब्राह्मण वोटों को एकजुट करने के लिए पार्टी ऐसा फैसला ले सकती है.