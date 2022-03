UP Legislative Assembly Election 2022: उत्‍तर प्रदेश विधान परिषद (UP Legislative Assembly Election) के दि्वर्षीय चुनाव के लिए बीजेपी (BJP) की केंद्रीय चुनाव समिति ने आज शनिवार को 24 उम्‍मीदवारों की लिस्‍ट (BJP releases list of candidates ) जारी की है. बीजेपी ने आगामी विधान परिषद ( Uttar Pradesh legislative councils elections ) की स्‍थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्रों के के हर दो साल में होने वाले चुनाव के लिए इन उम्‍मीदवारों के नामों की स्‍वीकृति देते हुए लिस्‍ट जारी की है. इस लिस्‍ट में 24 उम्‍मीदवारों के नामों को स्‍वीकृति दी गई है. आप यहां पूरी लिस्‍ट देख सकते हैं.Also Read - UP Assembly Election: महिला प्रत्याशी बोली- चुनाव में हार का पैसा पूरा करने के लिए पति ने दोस्तों को बेचा, केस दर्ज

बता दें कि समाजवादी पार्टी ने पहले ही कुछ उम्‍मीदवारों की सूची जारी की थी. गौरतलब है कि बीजेपी ने उत्‍तर प्रदेश

विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए सत्‍ता बरकरार रखी है. भाजपा ने 403-सदस्यीय विधानसभा में 255

सीटें जीतीं और उसके सहयोगियों ने 18 अन्य सीटें जीतकर लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी का मार्ग प्रशस्त किया.

