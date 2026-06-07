10वीं-12वीं के रिजल्ट से हैं नाखुश? UP Board दे रहा नंबर बढ़वाने का मौका, जान लें प्रोसेस

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा 2026 के आवेदन शुरू कर दिए हैं. ऐसे छात्र जो किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं या अपने नंबर में सुधार चाहते हैं, उनके लिए यह सुनहरा अवसर है. बोर्ड की ओर से जारी सूचना के अनुसार, इच्छुक छात्र 6 जून 2026 से 27 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. ध्यान रहे कि आवेदन करने की आखिरी तारीख 27 जून है, वो भी दोपहर 12 बजे तक.
यूपी बोर्ड ने आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी है. छात्रों को अंतिम दिन का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन करने की सलाह दी गई है. बोर्ड ने साफ किया है कि निर्धारित समय के बाद मिलने वाले आवेदन फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे. कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा की तिथि फिलहाल घोषित नहीं की हुई है. परीक्षा कार्यक्रम बाद में आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा.
आवेदन करने के लिए छात्रों को सबसे पहले यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट – https://upmsp.edu.in/ पर जाना होगा. वहां कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट परीक्षा का ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा. इसके बाद निर्धारित परीक्षा शुल्क ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा करना होगा. शुल्क जमा करने के बाद उसकी रसीद और अन्य आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे. आवेदन जमा करने से पहले सभी जानकारियों को सावधानीपूर्वक जांच लेना जरूरी है. क्योंकि गलत जानकारी मिलने पर आवेदन निरस्त भी किया जा सकता है. फॉर्म सबमिट करने के बाद उसकी एक कॉपी और फीस रसीद अपने पास सुरक्षित रखना जरूरी होगा.
यूपी बोर्ड ने दोनों कक्षाओं के लिए अलग-अलग परीक्षा शुल्क निर्धारित किया है. कक्षा 10वीं के कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट परीक्षा के लिए छात्रों को 256.50 रुपये शुल्क जमा करना होगा. वहीं कक्षा 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को 306 रुपये का शुल्क देना होगा. बोर्ड ने निर्देश दिया है कि शुल्क निर्धारित ट्रेजरी हेड के अंतर्गत ही जमा किया जाए. फीस जमा करने के बाद उसकी रसीद आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा.
कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा उन छात्रों के लिए राहत लेकर आती है, जो किसी एक या दो विषय में असफल हो गए हैं या अपने प्राप्त अंकों को बेहतर बनाना चाहते हैं. इस परीक्षा के जरिए छात्रों को पूरे शैक्षणिक वर्ष का नुकसान उठाए बिना अपनी स्थिति सुधारने का अवसर मिलता है. बेहतर अंक हासिल करने से आगे की पढ़ाई और कॉलेज में प्रवेश के दौरान भी फायदा मिल सकता है. ऐसे में पात्र छात्रों को समय सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए और परीक्षा की तैयारी पर ध्यान देना चाहिए.
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