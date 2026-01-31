By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
UP बोर्ड परीक्षा में हुआ बड़ा बदलाव, इन शिक्षकों की नहीं लगेगी ड्यूटी, जानें पूरी डिटेल
UP Board Exam 2026: यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 को पूरी तरह पारदर्शी, सख्त और सम्मानजनक बनाने की तैयारी की गई है. सरकार का फोकस तकनीक, सुरक्षा और छात्रों की गरिमा - तीनों पर है.
यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर हर साल नकल, अव्यवस्था और छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार की शिकायतें सामने आती हैं. लेकिन इस बार सरकार ने साफ कर दिया है कि अब ये सब नहीं सहा जाएगा. यूपी बोर्ड परीक्षा – 2026 को पूरी तरह पारदर्शी, सख्त और सम्मानजनक बनाने की तैयारी की गई है. परीक्षा सिर्फ सवाल-जवाब तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हर कदम पर निगरानी, नियम और अनुशासन लागू होगा. सरकार का फोकस तकनीक, सुरक्षा और छात्रों की गरिमा – तीनों पर है, ताकि परीक्षा प्रक्रिया पर भरोसा कायम रहे.
जूते-मोजे उतरवाने की प्रथा खत्म
सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि अब किसी भी परीक्षार्थी को जूते या मोजे उतरवाकर परीक्षा नहीं ली जाएगी. छात्रों की जांच परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर ही पूरी कर ली जाएगी, ताकि कक्षा में प्रवेश के बाद किसी को अपमान या असुविधा न हो. यह फैसला छात्रों और अभिभावकों दोनों के लिए राहत भरा है. इसके साथ ही छात्राओं की तलाशी केवल महिला शिक्षिकाएं ही करेंगी और किसी भी हाल में अभद्र व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
CCTV और वॉयस रिकॉर्डर के जरिए सख्त नजर
यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 में तकनीक की भूमिका बेहद अहम होगी. हर परीक्षा केंद्र पर लगे CCTV कैमरे और वॉयस रिकॉर्डर की रोजाना जांच अनिवार्य कर दी गई है. अगर कोई उपकरण खराब मिलता है तो उसकी सूचना तुरंत डीआईओएस और कंट्रोल रूम को देनी होगी. साफ आदेश है कि CCTV और वॉयस रिकॉर्डर के बिना परीक्षा नहीं होगी. “कैमरा खराब था” या “रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई” जैसे बहाने अब स्वीकार नहीं किए जाएंगे. रिकॉर्डिंग कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखनी होगी.
मोबाइल पूरी तरह से बैन
नकल रोकने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं. जिस विषय की परीक्षा चल रही होगी, उस विषय के शिक्षक की ड्यूटी उसी केंद्र पर नहीं लगेगी. परीक्षा केंद्रों में बाहरी लोगों की एंट्री पूरी तरह बंद रहेगी. मीडिया, फोटोग्राफी और ब्रीफिंग पर भी रोक लगा दी गई है. परीक्षा ड्यूटी में लगे शिक्षक और कर्मचारी मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बाहर जमा कराएंगे. परीक्षा खत्म होने के बाद उत्तर पुस्तिकाएं CCTV और वॉयस रिकॉर्डर की निगरानी में पैक कर संकलन केंद्र भेजी जाएंगी.
संवेदनशील केंद्रों पर पुलिस
संवेदनशील और अतिसंवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती होगी. 50 प्रतिशत बाहरी कक्ष निरीक्षक भी तैनात किए जाएंगे, जो अपनी रिपोर्ट रोजाना देंगे. इस बार उत्तर पुस्तिका के हर पेज पर परीक्षार्थी को रोल नंबर और उत्तर पुस्तिका क्रमांक लिखना अनिवार्य होगा. आंकड़ों की बात करें तो प्रदेश में कुल 8033 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 52.30 लाख छात्र परीक्षा देंगे. इनमें 27.50 लाख हाईस्कूल और 24.79 लाख इंटरमीडिएट के छात्र हैं. परीक्षा 18 फरवरी से 12 मार्च तक चलेगी. सरकार का साफ संदेश है—परीक्षा ईमानदारी से होगी, सम्मान के साथ होगी और नकल के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं होगी.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें