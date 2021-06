UP, Kushinagar, NEWS: उत्‍तर प्रदेश के कुशीनगर (Kushinagar) में गुरुवार की रात को एक बड़ा नाव हादसा (boat accident) होने से बच गया. दरअसल, कुशीनगर की एक नदी में एक नाव पर सवार करीब 100- 150 लोग सवार तब फंस गए, जब नाव इंजन में खराबी आ गई. इंजन फेल हो जाने की वजह से नाव बीच मंझधार में बुरी तरह फंस (boat got stranded) गई थी. लेकिन सूचना मिलते ही एनडीआरएफ ने तुरंत रेस्‍पांस दिया. रात में एनडीआरएफ की टीम नदी पहुंची और तुरंत रेस्‍क्‍यू ऑपरेशन शुरू किया. Also Read - लोनी में बुजुर्ग की पिटाई के Video का मामला: गाजियाबाद पुलिस ने Twitter India के MD को भेजा लीगल नोटिस

एनडीआरएफ टीम ने रेस्‍क्‍यू ऑपरेशन शुरू करके सभी लोगों को सुरक्ष‍ित बचा लिया. Also Read - Ghaziabad: बुजुर्ग से मारपीट का Viral Video मामले में सपा नेता उम्मेद पहलवान इदरीसी पर FIR दर्ज

NDRF के अधिकारी ने बताया, ”लगभग 11 बजे रात को सूचना मिली कि एक नाव जो इस पार आ रही थी, इंजन फेल हो जाने की वजह से बीच मंझधार में फंस गई है और

लोगों को बचाने की जरूरत है.”

Kushinagar: Around 11 pm last night, we received info that a boat with around 100 people got stranded after engine failure. NDRF reached, started rescue ops immediately. Around 30-40 people rescued on country boats, rest rescued too. Nobody’s stranded now: PL Sharma,NDRF official pic.twitter.com/SUnkbnYdQo

— ANI UP (@ANINewsUP) June 18, 2021