बाराबंकी : उत्तर प्रदेश बाराबंकी जिले के कुर्सी क्षेत्र के ब्रह्मदेव मंदिर में एक पुजारी ( priest) की ईंट से प्रहार कर हत्या (pujari murder) कर दी गई. मंगलवार सुबह पूजा करने पहुंचे भक्तों ने पुजारी का खून से लथपथ शव देखकर पुलिस को सूचना दी. पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.

पुलिस अधीक्षक (एसपी) अनुराग वत्स ने बताया कि बाबूपुर मजरे दरांवा गांव स्थित ब्रह्मदेव में एक धार्मिक स्थल के बरामदे में पुजारी बालकराम यादव (62) की हत्या का मामला सामने आया है. मंगलवार सुबह पूजा करने पहुंचे भक्तों ने पुजारी का खून से लथपथ शव देखकर पुलिस को सूचना दी.

UP | Body of a priest found in a temple at Babarpur Village, case registered

The body of village priest Balak Ram Yadav was found near a temple under a Peepal tree. Body sent for post-mortem. All angles being investigated. Culprits to be nabbed soon: Anurag Vats, SSP Barabanki pic.twitter.com/4BjKtZrkaH

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 24, 2022