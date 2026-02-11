Hindi Uttar Pradesh

स्कूटी, वूमेन हॉस्टल, रोजगार... UP बजट में महिलाओं को लेकर क्‍या हुए ऐलान? जानिए सबकुछ

UP Budget 2026: यूपी बजट 2026-27 में योगी सरकार ने 9.13 लाख करोड़ का बजट पेश किया. इस बार बहन-बेटियों पर खास फोकस रखा गया. आइए जानते हैं क्या-क्या ऐलान हुए?

यूपी की योगी सरकार ने बुधवार को विधानसभा में अपना दसवां बजट पेश किया. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 9.13 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 12.2% ज्यादा है. इस बजट में सरकार ने रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और स्वास्थ्य जैसे बड़े मुद्दों पर खास ध्यान दिया है. आइए इस खबर में आपको बताते हैं कि योगी सरकार ने महिलाओं के लिए क्या-क्या ऐलान किए…

चुनावी साल में बड़ा ऐलान, बांटी जाएंगी स्कूटी

इस बजट का सबसे चर्चित ऐलान मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण को लेकर है. सरकार ने स्कूटी योजना के लिए इस बार 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. पिछले बजट में इसके लिए 100 करोड़ रुपये रखे गए थे, लेकिन स्कूटी का वितरण नहीं हो पाया था. अब कुल मिलाकर यह राशि 500 करोड़ रुपये हो गई है. माना जा रहा है कि चुनावी साल में सरकार अब इस योजना को लागू करके मेधावी छात्राओं को स्कूटी की चाबी सौंपने की तैयारी में है, जिससे छात्राओं को शिक्षा और आने-जाने में सुविधा मिलेगी.

महिलाओं की सुरक्षा पर सरकार का खास फोकस

योगी सरकार ने इस बजट में महिलाओं के लिए कई अहम योजनाओं पर जोर दिया है. सेफ सिटी परियोजना** के तहत महिला पुलिस बीट, व्यापक सीसीटीवी नेटवर्क, और एंटी रोमियो स्क्वाड की तैनाती से सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर सुरक्षा बढ़ाने की बात कही गई है. साथ ही, सेफ सिटी की अवधारणा को और मजबूत करने के लिए प्रदेश के नगर निगमों में वर्किंग वूमेन हॉस्टल बनाए जा रहे हैं, ताकि कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और उचित रहने की जगह मिल सके.

स्वास्थ्य, रोजगार और मिशन शक्ति की ताकत

सरकार ने मिशन शक्ति के जरिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सेवाओं को जोड़कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है. वहीं मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के तहत जनवरी, 2026 तक 26.81 लाख बालिकाएं लाभान्वित हो चुकी हैं. इसके अलावा महिला गन्ना किसानों को पर्ची निर्गमन में प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे प्रदेश की करीब 60,000 महिला गन्ना किसानों को फायदा मिल रहा है.

पूंजीगत खर्च और बीसी सखी की भूमिका

इस बजट में सरकार ने पूंजीगत परिव्यय 19.5% रखा है, जिससे विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है. वित्त मंत्री ने बताया कि 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटे की सीमा 3% तय की गई है, जो 2030-31 तक लागू रहेगी. वहीं वित्त वर्ष 2025-26 में 58,000 ग्राम पंचायतों में 39,880 बीसी सखियों ने 39,000 करोड़ रुपये से अधिक का लेन-देन कराया और लगभग 107 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया. साथ ही महिला सामर्थ्य योजना के तहत 5 मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियों का लक्ष्य था, जिसमें गोरखपुर, बरेली और रायबरेली में कंपनियां बन चुकी हैं और दुग्ध संग्रहण व विपणन शुरू हो गया है, जबकि प्रयागराज और लखनऊ में गठन प्रस्तावित है.