UP Budget Session 2023: उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की सोमवार को हंगामेदार शुरुआत हुई. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विपक्ष की नारेबाजी और शोरगुल के बीच अभिभाषण पढ़ा. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा सुबह 11 बजे विधानमंडल के संयुक्त सदन में अभिभाषण शुरू करने से पहले ही समाजवादी पार्टी (सपा) समेत विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी. विपक्षी सदस्य ‘राज्यपाल वापस जाओ’ और ‘तानाशाही की यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी’ के नारे लगा रहे थे. इसी शोरगुल और हंगामे के बीच राज्यपाल ने अभिभाषण जारी रखा.

राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के दौरान पिछले दिनों लखनऊ में हुई ‘ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट’ तथा राज्य सरकार की अन्य विभिन्न उपलब्धियों का जिक्र किया जिसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेज थपथपा कर स्वागत किया. उत्तर प्रदेश विधानसभा का वर्ष 2023 का यह पहला सत्र है. सत्र आगामी 10 मार्च तक संचालित किए जाने का कार्यक्रम है. सरकार वित्तीय वर्ष 2023 24 का बजट आगामी 22 फरवरी को विधानसभा में पेश करेगी.