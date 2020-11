Uttar Pradesh Cabinet clears proposal to rename the Ayodhya airport as Maryada Purushottam Sri Ram Airport, Ayodhya: उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या रखने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है. Also Read - UP की Court ने 100 साल की बुजुर्ग महिला से रेप के दोषी को सुनाई उम्रकैद

बता दें कि योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली यूपी सरकार दिसंबर 2021 तक हवाई अड्डे की परियोजना को पूरा करना चाहती है. दरअसल यूपी सरकार का मानना है कि राम मंदिर बनने के चलते अयोध्‍या में बहुत से घरेलू और विदेश पर्यटक आएंगे.

राम मंदिर के भूमिपूजन समारोह के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में एयरपोर्ट के विस्तार का निर्णय लिया था. अयोध्या में प्रस्तावित श्री राम हवाई अड्डे का विस्तार अब 600 एकड़ तक किया जाएगा. राज्य सरकार ने इसे अंतरराष्ट्रीय मानकों में अपग्रेड करने का फैसला किया है. इससे पहले राज्य सरकार ने इस हवाई अड्डे के लिए 285 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने का फैसला किया था.

अयोध्या के एयरपोर्ट पर 777 बोइंग और डबल डेकर विमानों के लिए लैंडिंग की सुविधा होगी. अयोध्या हवाई अड्डे पर देश और विदेश के प्रमुख शहरों के साथ हवाई संपर्क होगा. यूपी की योगी सरकार ने पिछले साल अयोध्‍या की हवाई पट्टी को एक पूर्ण हवाई अड्डे में अपग्रेड करने का निर्णय लिया था.

राज्य सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) के तहत अयोध्या में एयरपोर्ट के विकास के लिए केंद्र को एक प्रस्ताव भेजा था. अब इसे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में अपग्रेड करने का फैसला किया है.

गौरतलब है कि राज्य सरकार अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन भी विकसित कर रही है. अयोध्या को वाराणसी से जोड़ने वाला 192 किलोमीटर का राजमार्ग भी निर्माणाधीन है.