Lok Savha चुनाव से पहले UP में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार, ओपी राजभर समेत इन विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ

UP Cabinet Expansion: लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मंगलवार को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ ( Yogi Adityanath) सरकार ने कैबिनेट का विस्तार किया. यूपी के राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में चार नए मंत्रियों ने शपथ लिया. इनमें ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान, सुनील शर्मा और अनिल कुमार ने मंत्री पद की शपथ ली. इनमें से RLD के कोटे से 1, बीजेपी के 2 और ओपी राजभर ने शपथ लिया है.

Uttar Pradesh Cabinet Expansion | Lucknow: SBSP Chief Om Prakash Rajbhar, BJP leader Dara Singh Chauhan, RLD MLA Anil Kumar and BJP’s Sunil Kumar Sharma take oath as ministers in the Uttar Pradesh cabinet. pic.twitter.com/CQ0FBSwD6U

— ANI (@ANI) March 5, 2024