लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को मॉब लिंचिंग, हत्या, बलात्कार तथा ऐसे ही कुछ अन्य अपराधों के पीड़ितों को अंतरिम राहत मुहैया कराने का फैसला किया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया.

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता एवं मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए संवाददाताओं को बताया, मंत्रिमंडल ने हत्या, मॉब लिंचिंग, बलात्कार और तेजाब से हमले में मौत के ऐसे मामले, जिनमें जांच लंबित है, के पीड़ितों को अंतरिम राहत उपलब्ध कराने का फैसला किया है.

मंत्री सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित श्रेणी में दी जाने वाली राहत की राशि के अधिकतम 25% हिस्से को अंतरिम क्षतिपूर्ति के तौर पर दिया जाएगा.

Sidharth Nath Singh, state minister: Cabinet has made a provision to compensate the family members&victims of mob violence like mob lynching, acid attack or rape incidents. 25 percent of interim compensation will be given through the District Magistrate after preliminary inquiry. pic.twitter.com/DqMMvUdyFr

— ANI UP (@ANINewsUP) September 10, 2019