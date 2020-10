UP Cinema Hall Reopening Guidelines: उत्‍तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शर्तों के साथ 15 अक्‍टूबर यानी कल से सिनेमा हॉल, थियेटर और मल्‍टीप्‍लेक्‍स खोलने की अनुमति दे दी है. कोविड-19 (Covid-19) के प्रसार पर काबू पाने के लिए 6 अक्‍टूबर को भारत सरकार की ओर से जारी दिशानिर्देश के अनुपालन में यूपी के मुख्‍य सचिव ने गाइडलाइन जारी की है. Also Read - Cinema Hall Guidelines: 15 अक्टूबर से खुल जाएंगे सभी मल्टीप्लेक्स, सिनेमाघर- सरकार ने जारी किए ये दिशा निर्देश

मुख्‍य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने सभी मंडलायुक्‍तों, अपर पुलिस महानिदेशक जोन, सभी पुलिस महानिरीक्षक व पुलिस उप‍ महानिरीक्षक रेंज, सभी जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक तथा लखनऊ और गौतमबुद्धनगर के पुलिस आयुक्‍त को दिशानिर्देश जारी किया है.

दिशानिर्देश के मुताबिक सिनेमा, थियेटर और मल्‍टीप्‍लेक्‍स प्रबंधन से जुड़े लोगों एवं दर्शकों को कम से कम छह फुट की शारीरिक दूरी के नियम का पालन करना होगा. इसके अलावा थर्मल स्‍क्रीनिंग, सेनेटाइजर, पंक्तिबद्ध प्रवेश, बैठने की क्षमता का कुल 50 प्रतिशत सीटों पर बुकिंग, यथासंभव ऑनलाइन बुकिंग, साफ-सफाई और आरोग्‍य सेतु ऐप के उपयोग, प्रवेश के समय शारीरिक दूरी के पालन और मानक के अनुरूप गोलाकार चिह़न की व्‍यवस्‍था करने के लिए कहा गया है.

इसके अलावा कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुरूप खान-पान की व्‍यवस्‍था और भीड़ नियंत्रण के लिए भी विशेष हिदायत दी गई है. शासनादेश में कहा गया है कि दिशानिर्देशों का किसी भी व्‍यक्ति द्वारा उल्‍लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 एवं भारतीय दंड विधान की संगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी.

Information and Broadcasting Ministry releases standard operating protocols (SOPs) to be followed at all cinemas/ theatres/multiplexes.

Government of India has permitted cinemas/ theatres/multiplexes to re-open from 15th October. pic.twitter.com/zAetxtJDNV

— ANI (@ANI) October 6, 2020