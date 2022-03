UP CM Oath News: योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) शुक्रवार को लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. लखनऊ में विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना गया. बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक और गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) मौजूद थे. सुरेश खन्ना ने बैठक में योगी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका सभी विधायकों ने ताली बजाकर समर्थन किया. विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद योगी आदित्यनाथ ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यूपी में एक बार फिर प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है.Also Read - Yogi Adityanath 2.0: UP में नई सरकार के गठन की प्रक्र‍िया शुरू, अमित शाह की मौजूदगी में योगी चुने जाएंगे BJP के विधायक दल के नेता

BJP leader Yogi Adityanath announced as the Leader of the Legislative Party in Uttar Pradesh.

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिना किसी भेदभाव के यूपी में सभी योजनाएं लागू की गई हैं. उन्होंने कहा कि यूपी में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया और पार्टी दूसरी बार (उत्तर प्रदेश में) सत्ता में आई. ऐसा पहली बार हुआ है. यह पीएम मोदी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में हुआ है.

इससे पहले बुधवार को योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) से मुलाकात कर राज्य में सरकार गठन को लेकर चर्चा की. पार्टी में कई लोगों का मानना है कि भाजपा श्रीकांत शर्मा को दोबारा मंत्री बनाएगी, जबकि नव निर्वाचित विधायक और प्रवर्तन निदेशालय के पूर्व अधिकारी राजेश्वर सिंह को भी मौका दिया जा सकता है.

BJP legislative party meeting gets underway in Lucknow. Uttar Pradesh CM-designate Yogi Adityanath, Union Home Minister Amit Shah and other leaders are attending the meeting. pic.twitter.com/owKNsZe2WL

