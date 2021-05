UP CM Yogi Adityanath: एक मई को अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के दो करोड़ मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा का कवच मुहैया कराने के लिए दो योजनाओं का ऐलान किया है. इसमें से पहली योजना के तहत किसी दुर्घटना में श्रमिक की मृत्यु या अंग भंग या स्थाई दिव्यांगता होने पर उसे दो लाख रुपये का सुरक्षा बीमा कवर मुहैया कराया जाएगा तो वही बड़ी संख्या में आयुष्मान भारत योजना से छूटे श्रमिकों को पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराया जाएगा. इन दो बड़ी योजनाओं का ऐलान करते हुए सीएम ने श्रमिकों से अपील की कि वे कोरोना से अपने व परिवार का बचाव करते हुए देश के नवनिर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं. Also Read - UP Gram Panchayat Chunav Counting News: ग्राम पंचायत चुनाव की मतगणना कब होगी, कल सुप्रीम कोर्ट में होगा फाइनल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को अपने सरकारी आवास पर वर्चुअल माध्यम से कामगारों व श्रमिक संगठनों के साथ संवाद कर रहे थे.

सीएम ने कहा कि Also Read - CM Yogi Adityanath Big Decision: यूपी सरकार का बड़ा फैसला, गरीबों को मई-जून में मिलेगा फ्री राशन