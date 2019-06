लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर के अनन्तनाग जिले में आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के पांच जवानों की शहादत को शत-शत नमन करते हुए उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है. राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बृहस्पतिवार को बताया कि मुख्यमंत्री ने इस आतंकी हमले में शहादत देने वाले प्रदेश के दो वीर सीआरपीएफ जवान शामली के सतेन्द्र कुमार और गाजीपुर के महेश कुशवाहा को भावभीनी श्रद्धांजलि दी. योगी ने इस हमले में घायल हुए जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है.

UP CM Yogi Adityanath announces Rs 25 lakh and a govt job to the kin of the two CRPF personnel from the state who lost their lives in Anantnag terror attack yesterday. (File pic) pic.twitter.com/BBnucvNuma

