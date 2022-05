Uttar Pradesh News: बचपन की खट्टी-मीठी यादें किसी को भी हंसा देती हैं-रुला देती हैं. कुछ ऐसा ही दृश्य दिखा मंगलवार को जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गुरु महंत अवैद्यनाथ की मूर्ति का अनावरण करने उत्तराखंड में अपने गृह जिले पौड़ी गढ़वाल पहुंचे. गुरु की मूर्ति के अनावरण के बाद मंच पर अपने भाषण में बचपन को याद कर सीएम योगी अत्यंत भावुक हो गए और उनका गला रुंध गया, आंखों से आंसू बह निकले. योगी ने अपने भाषण में कहा कि आज मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने गुरुओं को सम्मानित कर पा रहा हूं.Also Read - UP पुलिस में होगा सुधार, IG स्तर के अफसर देंगे पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग

पौड़ी जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पैतृक गांव पंचूर भी है. इसी गांव से चंद किलोमीटर दूर गोरखनाथ पीठ द्वारा बनाया गया डिग्री कॉलेज है जो अब उत्तराखंड सरकार के अधीन है. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि उनके गुरु महंत अवैद्यनाथ पहाड़ों में बच्चों की शिक्षा को लेकर बेहद गंभीर रहते थे. सीएम योगी ने कहा कि वह अपने गुरु को एक बार यहां लाना चाहते थे, लेकिन उनकी अवस्था और कुछ अन्य वजह से यह संभव नहीं हो पाया. इन बातों को याद कर सीएम योगी की आंखों से आंसू बहने लगे. रुंधे गले से उन्होंने अपनी भावनाओं को काबू में किया. Also Read - Must Watch: ग्लेशियर के टूटने से जोशीमठ में बहने लगी बर्फ की नदी | Viral Video

#WATCH | Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath gets emotional while addressing a gathering as he remembered his ‘gurus’ and shared anecdotes from his childhood in Yamkeshwar, Uttarakhand.

UP CM is on a three-day visit to Uttarakhand. (03.05) pic.twitter.com/K8I6CoOet1

