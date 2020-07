लखनऊ: आज से सावन (Sawan 2020) या यूं कहें कि महादेव के पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है. आज सावन (Sawan 2020) का पहला सोमवार यानी शिव जी का दिन है. इस मौके पर देशभर में भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं. कोरोना महामारी होने के कारण ज्यादा संख्या में लोग कई प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के पास इक्ट्ठा नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कई जगहों पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारे जरूर देखने को मिली. इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने भी शिव जी (Lord Shiva) की पूजा अर्चना की और उनका रुद्राभिषेक (Rudravishek) किया. Also Read - Kanpur Shootout Case: शिवसेना ने जताया विकास दुबे के नेपाल भागने का डर, कहा- 'उत्तम प्रदेश खून से लथपथ, कहीं...'

योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर (Gorakhnath Temple) में भगवान शिव की पूजा की. सुबह मुख्यमंत्री मंदिर के प्रांगण में बने मानसरोवर मंदिर पहुंचे और भोलेनाथ को दूध चढॉया. इस दौरान योगी आदित्यनाथ कोरोना माहमारी के कारण सावधानी बरतते दिखाई दिए. दुग्धाभिषेक के दौरान योगी ने मास्क लगा रखा था.

Varanasi: Devotees gather at Kashi Vishwanath Temple on the first Monday of ‘sawan’ month. pic.twitter.com/hIFi1obhEJ

— ANI UP (@ANINewsUP) July 6, 2020