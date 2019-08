अयोध्या: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मंदिर-मस्जिद मामला सुलझाने में मध्यस्थता के प्रयास सफल नहीं हो सके. वह जानते थे कि इससे हल नहीं निकलने वाला. योगी ने शनिवार को अयोध्या पहुंचकर भगवान राम की प्रतिमा के लिए प्रस्तावित स्थापना स्थल का निरीक्षण किया.

UP CM in Ayodhya: SC had constituted a 3 member team for mediation (Ayodhya land dispute), it was unsuccessful, we knew already mediation would lead to nothing but attempts for mediation is good. Mediation attempts were made before Mahabharat too, but their result was unfruitful. pic.twitter.com/Vj0T6Wdwk8

