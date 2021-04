Uttar Pradesh, COVID-19, CoronaVirus, CM Yogi,Yogi Adityanath, COVID-19 vaccine, Lucknow, News : देश में कोरोना वायरस संक्रमण के तेज लहर के बीच उत्‍तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्‍यमंत्री (Uttar Pradesh CM) योगी आदित्‍यनाथ ने आज सोमवार को कोविड-19 की वैक्‍सीन (COVID-19 vaccine) का पहला डोज लिया है. सीएम योगी ने यूपी की राजधानी लखनऊ के सिविल अस्‍पताल में कोरोना वायरस रोधी टीका लगवाया है. Also Read - Spike in Coronavirus Cases: IIT Jodhpur में अब तक 65-70 छात्र कोरोना पॉजिटिव निकले

यह जानकारी न्‍यूज एजेंसी एएनआई ने ट्वीट करके दी है.

— ANI UP (@ANINewsUP) April 5, 2021

बता दें कि रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 4000 से अधिक नए मामले सामने आए थे, 31 मरीजों की मौत मौत हो गई. रविवार को मिले आंकड़ों के मुताबिक, कल रविवार को यूपी के संक्रमण के 4,164 नए मामले सामने आए. राज्य में संक्रमितों की कुल संख्‍या 6,25,923 हो गई. 24 घंटे में 31 संक्रमितों की मौत के बाद अब तक संक्रमण से 8,881 लोगों की मौत हुई है. इसी अवधि में 863 मरीजों को उपचार के बाद घर भेजा गया है. यूपी में 19,738 लोगों का इलाज चल रहा है.

#WATCH | Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath receives first dose of COVID-19 vaccine at Civil Hospital, Lucknow pic.twitter.com/MwpMAUca7K

— ANI UP (@ANINewsUP) April 5, 2021