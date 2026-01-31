By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
योगी सरकार ने यूपी के इन गांवों का बदला नाम, अब इस नाम से जानी जाएंगी ये जगहें
UP Village Name Change: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के दो जिलों के गांवों के नाम बदलने का निर्णय लिया है.
UP Village Name Change: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के दो जिलों के गांवों के नाम बदलने का निर्णय लिया है. ये गांव फिरोजाबाद और हरदोई जिले में स्थित हैं. सरकार के मुताबिक यह फैसला प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत लिया गया है. नाम बदलने की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय ने आधिकारिक रूप से साझा की है. फैसले के बाद संबंधित विभागों को आगे की कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए गए हैं. सरकार का कहना है कि नए नाम स्थानीय पहचान और सांस्कृतिक भावनाओं के अनुरूप रखे गए हैं, ताकि लोगों को जुड़ाव महसूस हो सके.
पुराने और नए नाम क्या हैं?
मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद तहसील क्षेत्र के ग्राम उरमुरा किरार का नाम बदलकर अब “हरिनगर” कर दिया गया है. यह गांव वासुदेवमई ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है. वहीं हरदोई जिले के भरावन विकासखंड की ग्राम पंचायत हाजीपुर का नया नाम “सियारामपुर” रखा गया है. इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट जारी कर आधिकारिक घोषणा की. पोस्ट में साफ कहा गया कि दोनों गांवों के नाम परिवर्तन का निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत किया गया है.
पहले भी बदले जा चुके हैं कई नाम
गौर करने वाली बात यह है कि वर्ष 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से कई जिलों, शहरों और प्रमुख स्थानों के नाम बदले जा चुके हैं. उदाहरण के तौर पर इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज और फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया गया. इन फैसलों को लेकर सरकार का कहना रहा है कि नए नाम ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को ध्यान में रखकर रखे गए हैं. नाम परिवर्तन की यह प्रक्रिया कानूनी और प्रशासनिक मंजूरी के बाद ही पूरी की जाती है.
मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी ने जनपद फिरोजाबाद की तहसील व विकासखण्ड शिकोहाबाद स्थित ग्राम पंचायत वासुदेवमई के अन्तर्गत ग्राम “उरमुरा किरार” का नाम परिवर्तित कर “हरिनगर” करने का निर्णय लिया है। @UPGovt pic.twitter.com/JIGkcKTGnq
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) January 31, 2026
शहर, स्टेशन और बस स्टैंड के नाम भी बदले
राज्य ही नहीं, केंद्र की मंजूरी से भी कुछ बड़े नाम परिवर्तन किए गए हैं. मुगलसराय शहर और उसके रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीन दयाल उपाध्याय नगर और पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन रखा गया. इसके अलावा पिछले साल जून में अंबेडकर नगर जिले के अकबरपुर बस स्टैंड का नाम बदलकर “श्रावण धाम बस स्टैंड” करने की घोषणा भी की गई थी. सरकार का कहना है कि आगे भी जरूरत और मांग के आधार पर ऐसे प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Uttar Pradesh की और अन्य ताजा-तरीन खबरें