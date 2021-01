गाजियाबाद के मुरादनगर में श्मशान घाट में दाह संस्कार करने गए लोगों की छत के ढह जाने से मौत हो गई थी. इस दौरान 25 लोगों की मौत हुई थी. इसी कड़ी में आरोपी ठेकेदार अजय त्यागी व मामले में दोषी अन्य अधिकारियों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया गया है. लेकिन इस बीच योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाते हुए मुरादनगर नगरपालिका परिषद की अधिशासी अधिकारी को निलंबित कर दिया है. साथ ही हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है. Also Read - मौसम विभाग का ताजा अलर्ट, दिल्‍ली, हरियाणा, वेस्‍ट यूपी समेत कई जगह गरज-चमक बारिश का अनुमान

यही नहीं योगी आदित्यनाथ ने अफसरों की लापरवाही का नतीजा करार देते हुए आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया है. सीएम योगी ने चेतावनी भरी लहजे में कहा कि इस तरह की घटनाओं के लिए जिम्मेदार अफसरों के लिए प्रशासन में कोई स्थान नहीं है.

CM Yogi Adityanath announces ex-gratia of Rs 10 lakhs each for famillies those who lost their lives in Muradnagar roof collapse incident. The National Security Act to be imposed on the accused. Also Read - Money Laundering Case: ED ने यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के कई ठिकानों पर रेड डाली

