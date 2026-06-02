UP में नाम परिवर्तन! फाजिलनगर अब कहलाएगा पावागढ़, योगी सरकार ने मुहर

अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को गति तभी मिली, जब 'डबल इंजन' वाली भाजपा सरकार का गठन हुआ.

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मुख्यमंत्री योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान फाजिलनगर का नाम बदलकर पावागढ़ करने की घोषणा की. इस मौके पर उन्होंने क्षेत्र की ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि नई पहचान भगवान महावीर से जुड़े इतिहास को सम्मान देगी. मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों पर माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए राज्य में कानून-व्यवस्था, विकास और जनकल्याण योजनाओं को लेकर अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाईं.

फाजिलनगर का नाम बदला

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कुशीनगर के फाजिलनगर का नाम बदलने का प्रस्ताव हम लोगों ने रख दिया है. अब इसे फाजिलनगर नहीं, बल्कि पावागढ़ के नाम से जाना जाएगा. भगवान महावीर से इस क्षेत्र की पहचान होगी, फिर इसे फाजिल क्यों कहें? अपनी विरासत पर गौरव करना हर व्यक्ति का दायित्व है.

हर पर्व और त्योहार पर हिंसा

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पहले हर जगह सिर्फ शोषण होता था, माफियाओं को संरक्षण मिला हुआ था. बीमारियां फैल रही थीं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं थी. हर पर्व और त्योहार पर हिंसा होती थी. आज डबल इंजन सरकार का असर है कि सिर्फ कुशीनगर में 90 हजार लोगों को आवास मिला है और लाखों लोगों के घरों में शौचालय बनवाए गए हैं. इलाज, शौचालय, राशन जैसी सुविधाएं सरकार मुफ्त में दे रही है.

उत्तर प्रदेश से माफिया खत्म

उन्होंने कहा कि इंसेफेलाइटिस की बीमारी उसी तरह खत्म हो गई है, जैसे उत्तर प्रदेश से माफिया खत्म हो गए हैं. हमने माफिया और मच्छरों को खत्म कर दिया है. मच्छर बीमारी फैलाते थे और माफिया लोगों में बेरोजगारी बढ़ाते थे.

माफिया और गुंडों पर लगाम लगाने का काम

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अगर आप अच्छे विधायक और सांसद चुनते हैं, तो वे अच्छे काम करते हैं. विकास, रोजगार, सुरक्षा, बीमारी पर नियंत्रण तथा माफिया और गुंडों पर लगाम लगाने का काम करते हैं. किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने और उनकी उपज का अच्छा दाम दिलाने का भी काम करते हैं.

उन्होंने कहा कि लगभग 498 वर्ष पूर्व अयोध्या में भगवान राम के जन्मस्थान पर एक विदेशी आक्रांता ने उस पवित्र स्थल को ध्वस्त कर दिया था और इस पावन भूमि को अपवित्र करने का प्रयास किया था. सदियों तक, कई दशकों और पीढ़ियों तक यह संघर्ष जारी रहा और पूरे राष्ट्र की भावनाएं इस मुद्दे से गहराई से जुड़ी रहीं. लेकिन, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को गति तभी मिली, जब ‘डबल इंजन’ वाली भाजपा सरकार का गठन हुआ.