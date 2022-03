DELHI, CM Yogi, UP Govt, Uttar Pradesh: उत्‍तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की नई सरकार (New UP Govt) के गठन के लिए कार्यवाहक मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ (acting CM Yogi Adityanath) दिल्‍ली ( Delhi) में बीजेपी के कार्यालय (BJP headquarters) में शीर्ष नेतृत्‍व के साथ विचार विमर्श के लिए पहुंचे हैं. सीएम योगी कुछ देर पहले बीजेपी मुख्‍यालय पहुंचे और वह यहां पार्टी के नेताओं के साथ राज्‍य की नई सरकार और विधान परिषद के आगामी द्विवार्षिक चुनाव के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं. सियासी गलियारों में बीजेपी की नई सरकार और उसमें शामिल होने वाले नए मंत्र‍ियों के नामों पर अलटकलों का बाजार तेज है.Also Read - Akhilesh Yadav ने अब तक नहीं मानी हार! Tweet कर बताया- 'कैसे SP-RLD गठबंधन को 304 सीटों पर...'

Uttar Pradesh’s acting CM Yogi Adityanath arrives at BJP headquarters in Delhi, to discuss govt formation and upcoming biennial polls for the legislative council with party leadership

Party leaders Dr. Dinesh Sharma and Swatantra Dev Singh also present.

