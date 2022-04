UP, CM yogi, Uttar Pradesh: देश में लाउडसपीकर के उपयोग के मुद्दे को छिड़ी सियासी बहस के बीच उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने आज गुरुवार को माइक के उपयोग को लेकर अफसरों को दिए सख्‍त निर्देश दिए हैं. सीएम योगी ने अपने निर्देश में कहा है कि परिसर से बाहर आवाज नहीं आए.Also Read - योगी आदित्यनाथ का आदेश- यूपी में बनेगा देश का पहला पुरोहित कल्याण बोर्ड, साधु-संतों और पुजारियों को मिलेगा मानदेय

UP | Everyone has freedom to follow their own method of worship. Mics can be used only where installed with prior permission, the sound shouldn’t come out of premises, others shouldn’t be inconvenienced. Don’t allow new mics to be installed at new sites: UP CM to state officials

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) April 21, 2022