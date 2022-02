UP Election 2022: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी रविवार को होगा, जिसके लिए आज शाम चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है. आज चुनाव प्रचार के लिए करहल पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath ) ने जमकर विरोधियों पर हमला बोला. मैनपुरी के करहल विधानसभा क्षेत्र में जनसभा में खुलेआम योगी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि मैं यहां आपको आश्वासन देने आया हूं कि मैंने मरम्मत के लिए बुलडोजर भेज दिया है. 10 मार्च के बाद जब ये फिर से चलना आरंभ होगा तो जिन लोगो में अभी ज्यादा गर्म निकल रही है, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएंगे.Also Read - UP Election: कौन हैं जेल में बंद विधवा खुशी दुबे की बहन, जिन्होंने की अपील- सपा और BJP मुझे जीतने दे

इस दौरान सीएम ने योगी ने ये भी कहा कि “मैं कल देख रहा था कि सपा के प्रत्याशी अखिलेश यादव नामांकन के लिए करहल आए थे तब उन्होंने कहा अब दोबारा सर्टिफिकेट लेने के लिए आऊंगा, लेकिन एसपी सिंह बघेल ने उनको 5वें दिन ही यहां आने पर मजबूर कर दिया. उनकी स्थिति आसमान से टपके और खजूर पर अटके वाली हो गई है.” Also Read - UP Assembly Election 2022: किसान, नौजवान, व्यापारी तीनों मिलकर देश को आगे ले जा सकते हैं - मुलायम सिंह यादव

#WATCH | I have come here to assure you that I have send the bulldozer for repair. 10 March ke baad jab ye fir se chalna prarambh hoga to jin logo me abhi jyada garmi nikal rahi hai, ye garmi 10 March ke baad apne aap shant ho jayegi: UP CM Yogi Adityanath in Karhal, Mainpuri pic.twitter.com/hvjcQsKbeE

