Uttar Pradesh, CM Yogi Adityanath, अयोध्या/बलरामपुर/गोरखपुर: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh ) के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने नगर निगम को मठों, मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर कर लगाने पर रोक लगाने का आदेश दिया है. अब मठों, मंदिरों और धार्मिक स्थलों को वाणिज्यिक कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है.Also Read - UP Board Exam 2022: यूपी में बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने से रोकने के लिए उठाए गए ये सख्त कदम

सीएम योगी ने चैत्र नवरात्र शुरु होने से एक दिन पहले ही शुक्रवार को अयोध्‍या और बलरामपुर के धार्मिक स्थल पहुंचकर पूजा-अर्चना की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार अयोध्या पहुंचे योगी ने हिदायत दी कि मठों, मंदिरों एवं धर्मार्थ संस्थाओं से नगर निगम व्यावसायिक कर नहीं लें. चैत्र नवरात्र शनिवार से शुरू हो रहे हैं. Also Read - बेटियों की सुरक्षा को लेकर CM योगी का बड़ा फैसला- सभी स्कूल, कॉलेजों में फिर सक्रिय होंगे एंटी रोमियो स्क्वॉड

The CM also announces that VIPs will not visit Ayodhya on Ashtami and Navami during Ram Navami. If VIP visits, they will not be given the facilities under the protocol system.

