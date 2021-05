UP CM Yogi, UP, CM Yogi, media, COVID19, vaccination, COVID19 vaccination, Coronavirus, News: उत्‍तर प्रदेश (UP) के सीएम योगी आदित्‍यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए चलाए जा रहे वैक्‍सीनेशन अभियान में मीडियाकर्मियों ( media professionals) को और उनके परिवारों को प्राथमिकता देने का फैसला किया है. अब उत्‍तर प्रदेश में कोविड टीकाकरण (COVID19 vaccination) में मीडिया प्रोफेशनल्‍स को प्राथमिकता दी जाएगी. उनके लिए अलग से वैक्‍सीनेशन सेंटर बनेंगे और इन टीकाकरण केंद्रों में पत्रकारों को प्राथमिकता के आधार पर टीके लगाए जाएंगे. Also Read - IPL 2021: बढ़ते कोरोना वायरस मामलों के बीच मुंबई में होंगे आगामी आईपीएल मैच, BCCI को मिली 7 मई तक की डेडलाइन

यूपी के मुख्‍यमंत्री कायालय के मुताबिक, COVID19 टीकाकरण में मीडिया पेशेवरों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. उनके लिए अलग से वैक्‍सीन केंद्र बनाए जाने चाहिए. सीएमओ के मुताबिक, मीडियाकर्मियों के परिवार के 18 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों को भी मुफ्त में टीका दिया जाना चाहिए.

ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जांच के लिए प्रेरित किया जाएगा

अपर मुख्‍य सचिव ने बताया कि पांच मई से नौ मई के बीच स्वास्थ्य विभाग की टीम राज्य में घर घर जाकर लोगों को हाल चाल पूछेगी और जो लोग ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में लक्षणयुक्‍त पाये जाएंगे और उनकी जांच नहीं हुई है, उनको जांच के लिए प्रेरित किया जाएगा और साथ ही दवा की किट उपलब्ध कराई जाएगी. उन्होंने भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचने और दो गज की दूरी का पालन करने और मास्‍क पहनने की सलाह दी.

CM Yogi Adityanath has said that media professionals should be given priority in COVID19 vaccination, separate centers should be made for them and their family members above 18 years of age should also be given vaccine for free: Chief Minister’s Office pic.twitter.com/VLNySRfwD7

— ANI UP (@ANINewsUP) May 4, 2021