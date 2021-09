गोरखपुर/लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने रविवार को एक बार फिर विरोधी दलों पर पर जमकर हमला बोला. सीएम योगी ने कहा विपक्षी दलों खासकर समाजवादी पार्टी (सपा) पर बिना नाम लिए तीखा प्रहार करते हुए कहा कि राम भक्तों पर गोली चलाने वाली तालिबान समर्थक जातिवादी-वंशवादी मानसिकता को प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी. योगी ने कहा- कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा, ”कांग्रेस देश में आतंकवाद की जननी है.” उन्‍होंने कहा, अब्बाजान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। राशन नेपाल और बांग्लादेश पहुंच जाता था.Also Read - UP Assembly Election 2022: कांग्रेस का बड़ा बयान-प्रियंका के नेतृत्व में खुद के बूते लड़ेंगे चुनाव, सीएम फेस भी तय है

कांग्रेस को कंधा देने के लिए दो लोग भी नहीं मिलेंगे

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कंधा देने के लिए दो लोग भी नहीं मिलेंगे. यह बातें उन्‍होंने कुशीनगर और संत कबीर नगर जिलों में करोड़ों रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करने के दौरान कहीं हैं. Also Read - यूथ कांग्रेस ने बाद अब NSUI ने राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित किया

राम भक्तों पर गोली चलाने वाली तालिबान समर्थक जातिवादी-वंशवादी मानसिकता बर्दाश्त नहीं

कुशीनगर और संत कबीर नगर के दौरे पर पहुंचे योगी ने ट्वीट किया, ”राम भक्तों पर गोली चलाने वाली तालिबान समर्थक जातिवादी-वंशवादी मानसिकता को प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी. याद रखिएगा, बिच्छू कहीं भी होगा तो डसेगा.” Also Read - कांग्रेस के पुराने गढ़ को मजबूत करने के मिशन पर प्रियंका गांधी, अमेठी के ग्रामीण इलाकों में पहुँचीं

#WATCH | Under PM Modi leadership, there is no place for appeasement politics….Before 2017 was everyone able to get ration?….Earlier only those who used to say ‘Abba Jaan’ were digesting the ration: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath in Kushinagar pic.twitter.com/CPr6IMbwry

