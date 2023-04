Video: UP CM Yogi बोले- अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन पर डरा धमका नहीं सकता

UP CM Yogi,Uttar Pradesh, Atiq-Ashraf Murder, Yogi Adityanath, Uttar Pradesh, Atiq Ahmad, Ashraf, Prayagraj: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ( UP CM ) योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने आज मंगलवार को बड़ा बयान दिया है. सीएम योगी ने कहा, अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन पर डरा धमका नहीं सकता है. उत्तर प्रदेश आज आपको बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी देता है.

सीएम योगी का यह बयान माफिया से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की तीन दिन पहले 15 अप्रैल को मीडिया के कैमरों के सामने और पुलिसकर्मियों के घेरे के बीच तीन शूटरों की फायरिंग में हुई हत्या के बाद आया है.

सीए योगी ने कहा, 2012 से 2017 के बीच 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे. 2007 से 2012 के बीच में 364 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे, लेकिन 2017 से 2023 में एक भी बार दंगा यूपी में नहीं हुआ है. एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा. उसकी नौबत ही नहीं आने पाएगी और ये निवेश के लिए और उद्यम स्थापित करने के लिए सबसे अनुकूल अवसर होता है. वह स्थिति उत्तर प्रदेश के अन्दर नहीं है, अब अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन पे डरा धमका नहीं सकता है. कोई नहीं डरा धमका नहीं सकता. उत्तर प्रदेश आज आपको बेहतरीन कानून व्यवस्था की गांरटी आपको देता ही है. लेकिन दो अन्य चलन यूपी में थे, जहाँ से यूपी में घुसो, जहां सड़कों में गड्ढ़े दिखाई दें, समझ लो उत्तर प्रदेश की सीमा आ गई है. लेकिन आज हमने उत्तर प्रदेश की स्टेट कनेक्टीविटी को हम लोग फोरलेन के साथ जोड़ चुके हैं.